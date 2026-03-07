Министерство на търговията на Китай: Предложеният индустриален закон на ЕС създава инвестиционни бариери

Китай ще следи отблизо законодателния процес около предложения от Европейската комисия Законодателен акт за ускорител на промишлеността (Industrial Accelerator Act – IAA), внимателно ще оценява въздействието му върху китайските интереси и решително ще защитава законните права и интереси на своите предприятия, се посочва в съобщение на Министерството на търговията от 6 март, пише КМГ.

От министерството обръщат внимание на факта, че в предложението за законодателния акт се налагат задължителни изисквания за трансфер на технологии, чуждестранна собственост, местно съдържание и местна заетост за чуждестранни инвеститори в секторите на батериите, електрическите превозни средства, фотоволтаиците и критичните суровини.

Тези ограничения се прилагат единствено за компании от държави извън ЕС, които заемат над 40% от глобалния производствен капацитет, като предложението също така поставя ясни изисквания за приоритизиране на стоки с етикет „Произведено в ЕС" при публична подкрепа и обществени поръчки, посочват от министерството.

Според Пекин, тези мерки са сериозни бариери пред инвестициите и институционална дискриминация, като се подчертава, че те нарушават принципа на най-облагодетелстваната нация и увеличават несигурността за китайските инвестиции в ЕС.

Подходът на ЕС да издига бариери и да приема протекционистки мерки под предлог за развитие на съответните индустрии и насърчаване на зеления преход е контрапродуктивен, добавят от министерството, отбелязвайки, че подобни действия подкопават правилата, нарушават честната конкуренция и дестабилизират глобалните индустриални и снабдителни вериги.