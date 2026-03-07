Над 150 милиона чужди туристи са посетили Китай през 2025 г.

Министърът на културата и туризма Сун Йели представи на днешната пресконференция в рамките на Четвъртата сесия на 14-ото ОСНП, посветена на социалната политика, серията от мерки, въведени от китайското правителство с цел стимулиране на пазара за входящ туризъм. Това пише КМГ. През 2025 г. броят на влезлите в Китай е надхвърлил 150 милиона души, което е ръст от над 17% на годишна база, а реализираните разходи възлизат на над 130 милиарда долара. От тях над 30 милиона души са влезли в страната без визи.

Сун Йели посочи още, че страната активно насърчава улесняването на плащанията за чужденци. През 2025 г. входящите туристи са похарчили около 80 милиарда юана чрез мобилни плащания.