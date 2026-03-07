ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Британец спря Димитър Кузманов на 1/2-финал в Херс...

Над 150 милиона чужди туристи са посетили Китай през 2025 г.

2520
Министърът на културата и туризма Сун Йели представи на днешната пресконференция в рамките на Четвъртата сесия на 14-ото ОСНП, посветена на социалната политика, серията от мерки, въведени от китайското правителство с цел стимулиране на пазара за входящ туризъм. Това пише КМГ. През 2025 г. броят на влезлите в Китай е надхвърлил 150 милиона души, което е ръст от над 17% на годишна база, а реализираните разходи възлизат на над 130 милиарда долара. От тях над 30 милиона души са влезли в страната без визи.

Сун Йели посочи още, че страната активно насърчава улесняването на плащанията за чужденци. През 2025 г. входящите туристи са похарчили около 80 милиарда юана чрез мобилни плащания.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

