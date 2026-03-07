Вижте атаката с дрон по летището в Дубай (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Летището в Дубай беше евакуирано след атака с ирански дрон, докато нови вълни от удари разтърсиха Близкия изток през нощта.

Конфликтът между САЩ и Израел от една страна и Иран от друга навлезе във втората си седмица. Вашингтон предупреди за възможна сериозна ескалация на нападенията, а президентът Доналд Тръмп настоя Техеран да капитулира „без условия".

Иранският президент Масуд Пезешкиан отхвърли искането, като го определи като „мечта". В изявление в събота той също се извини за атаките срещу съседни държави, но въпреки това обстрелът в региона не показва признаци на затихване.

Коментарите му дойдоха на фона на интензивни ирански атаки срещу арабските държави от Персийския залив в събота сутринта, докато Израел и Съединените щати продължаваха въздушните си удари срещу цели в Ислямската република.

В събота сутринта бяха извършени многократни нападения срещу Бахрейн, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, пише "Дейли мейл".

Видео кадри показват момента, в който ирански дрон-камикадзе удря летището в Дубай. На записа се вижда как безпилотният апарат лети през ясно небе, преди да изчезне от кадър. Малко след това се издига огромен облак дим от мястото на удара.

След атаката цялото летище беше евакуирано, а всички полети и операции бяха временно прекратени. Съобщава се и за пожар в Терминал 3.