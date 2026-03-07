ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Индийският външен министър потвърди: Ирански воене...

Израел обяви нова голяма вълна удари по Техеран и Исфахан

Ракета СНИМКА: Пиксабей

Израелската армия (ЦАХАЛ) обяви тази сутрин, че е предприела нова, втора за деня голяма вълна удари по Техеран и Исфахан, съобщиха от ЦАХАЛ, цитирани от агенциите.

"Армията започна голяма вълна на атаки срещу инфаструктурата на терористичния ирански режим в Техеран и Исфахан", се посочва в комюникето, разпространено точно седмица след началото на израелско-американската операция срещу Ислямската република.

По-рано от ЦАХАЛ съобщиха, че през изминалата нощ са атакували цели в Техеран, сред които подземен склад за балистични ракети и висшето военно училище на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция, университета "Имам Хусейн", пише БТА. 

Израелските сили допълниха в по-ранната си сводка, че са атакували Техеран и Централен Иран с над 80 самолета.

 

 

