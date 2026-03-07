Индийският външен министър потвърди: Ирански военен кораб е акостирал на пристанището в Кочи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на външните работи на Индия Субрахманям Джайшанкар потвърди, че ирански военен кораб е акостирал в Индия. Това съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Джайшанкар заяви, че десантния кораб "Лаван" (IRIS Lavan) е акостирал в южния град Кочи, в щата Керала, след като Индия е дала разрешение, когато плавателният съд е съобщил на 1 март, че "има проблеми".

"Мисля, че това беше хуманният начин да се справим с това", заяви Джайшанкар.

По-рано индийската информационна агенция ПТИ, позовавайки се на анонимни "правителствени източници", съобщи, че корабът е в Кочи от 4 март.

Според местни медии на борда на кораба има 183-ма души екипаж.

В сряда американска подводница потопи ирански военен кораб с торпедо край южния бряг на Шри Ланка. Друг ирански кораб, "Бушехр" (IRIS Bushehr), поиска помощ от Шри Ланка, където над 200 моряци бяха докарани на брега.

Иранските кораби са участвали във военноморски учения, организирани от Индия, заяви Джайшанкар, но подчерта, че когато войната е избухнала, те са се оказали "на грешната страна".