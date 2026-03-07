Американски войници водят наземни боеве в Ирак

Наземни боеве се водят в Ирак между проирански групировки и американски войници, съобщи The National Interest. Има непотвърдени данни за прехвърляне на допълнителни части от 82-ра въздушно-десантна дивизия на САЩ в региона, за да подсилят сигурността на дипломатическите мисии и ключовите енергийни обекти.

Ученията на елитната 82-ра въздушно-десантна дивизия в Луизиана бяха прекъснати. Дивизията включва бойна част с численост 4-5 хил. и те могат да изпълняват задачи навсякъде по света в рамките на 18 часа след получаване на заповед.

Армията на САЩ атакува с хеликоптери бази на Силите за народна мобилизация (PMF), близки до Иран. Въпреки че официално са част от иракската държавна сигурност, много от групировките в PMF са подкрепяни директно от иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР). Наземните боеве показват, че официален Ирак е загубил контрол над тези формирования, съобщава "Сега".

Боевете, за които се съобщава, са съсредоточени основно в провинциите Анбар и Салах ад-Дин. Американските сили използват ударни хеликоптери AH-64 Apache, за да потиснат ракетните установки на PMF, с които се обстрелват американските бази „Айн ал-Асад" и летището в Ербил.