Стотици пътници от круизни кораби пристигат в Германия от Близкия изток

Самолет Снимка: Рixabay

Още туристи, блокирани в Близкия изток заради войната в Иран, се завърнаха в Германия след евакуацията си, съобщи ДПА.

Общо 640 пътници от круизния кораб Mein Schiff 4 кацнаха на летището във Франкфурт, съобщи говорител на оператора „Туи круизис" (Tui Cruises).

Компанията беше наела два самолета, за да изведе пътниците от столицата на Оман, Мускат.

„Повече от 2000 гости от Mein Schiff 4 вече са се прибрали у дома", каза говорителят, добавяйки, че първоначално на борда на кораба са били около 2500 души.

Според по-ранна информация, корабите Mein Schiff 4 и Mein Schiff 5 на компанията, с общ капацитет над 5000 пътници, са блокирани в региона поради войната, пише БТА.

Организират се и обратни полети за пътниците на Mein Schiff 5, каза говорителят, въпреки че все още не е известно кога точно ще се състоят.

