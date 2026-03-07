Турският военен министър: Слабо вероятно е да имаме пряк конфликт с Израел

Министърът на отбраната на Турция Яшар Гюлер заяви снощи, че турските въоръжени сили са готови да неутрализират всяка заплаха, насочена към Турция, още при източника й и своевременно, съобщава информационният сайт „Тюркийе тудей", цитиран от БТА. В интервю, посветено на разширяващия се конфликт в Близкия изток, Гюлер също така определи риска от директна конфронтация с Израел като „много нисък" към момента.

Пред в. „Поста" турският министър на отбраната посочи, че конфликтът между САЩ, Израел и Иран не трябва да се разглежда като ограничен само между тези воюващи държави.

„Въздушните и ракетните заплахи, сигурността на морските търговски пътища, сигурните доставки на енергия, киберзаплахите и прокси елементите създават многоизмерни рискове, които увеличават нестабилността в уравнението на сигурността в район, простиращ се от Близкия изток до Източното Средиземноморие", коментира Яшар Гюлер.

Той каза, че Турция следи развоя на събитията хладнокръвно и отдава приоритет на превенцията на разпространението на конфликта.

Турският министър на отбраната предупреди, че дестабилизация на региона може да засили нелегалната миграция и международните мрежи за контрабанда.

„Ние също така знаем, че терористичните организации се стремят да се възползват от властови вакуум и вътрешни безредици, каквито могат да настъпят в региона. Ние ясно видяхме това в Ирак и Сирия, отбеляза Гюлер.

„Фундаменталният принцип за нашите въоръжени сили е ясен: готовност и възпиране, за да се неутрализира всяка заплаха, която може да бъде насочена срещу Турция, още при източника ѝ и своевременно", каза Гюлер и допълни, че въоръжените сили продължават планирането и подготовката срещу всички възможни заплахи в координация със съответните държавни институции.

Запитан дали вижда риск от военна конфронтация между Турция и Израел, Гюлер каза, че подобна възможност е съществувала, но в момента я определя като малко вероятна.

„Ние изразихме нашата хуманитарна и морална реакция на зверствата, които се случват пред очите на целия свят в Газа", напомни Гюлер.

„Ние не одобряваме атаките на администрацията на Нетаняху срещу съседни държави и смятаме, че тези атаки ще навредят на мира и стабилността на нашия регион", каза турският министър на отбраната.

Той призна, че нарастващото напрежение в Близкия изток и Средиземноморието се е отразило съществено на отношенията между Турция и Израел през последните години, като даде за пример разногласията за бъдещето на Сирия, за енергийните източници в Източното Средиземноморие, споровете за юрисдикцията в морето и регионалните съюзи.

„Като цяло, риск от пряк военен конфликт съществува, но ние гледаме на такава вероятност като на много слаба към момента. За да се избегнат възможни нежелани ситуации, между съответните наши институции съществуват канали за контакт и координация, които имат за цел да намалят недоразуменията и риска от случаен конфликт", обясни Яшар Гюлер.