Тръмп се закани да удари Иран много тежко днес

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран „ще бъде ударен много тежко" днес, след като летището в Дубай беше евакуирано заради атака с ирански дрон. Той определи Техеран като „губещия в Близкия изток".

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп остро критикува изявление на иранския президент Масуд Пезешкиан, който по-рано заяви, че атаките срещу държавите от Персийския залив ще бъдат прекратени. Само няколко часа по-късно обаче Революционната гвардия опроверга това твърдение, пише "Дейли мейл".

По-рано същия ден Пезешкиан определи искането на САЩ за „безусловна капитулация" като „мечта, която трябва да отнесат в гроба си". В съботно изявление той се извини за нападенията срещу съседни държави, въпреки че атаките в региона продължават.

Според Тръмп Иран е направил подобни обещания само заради ударите на Съединените щати и Израел.

„Иран, който е буквално смазан, се извини на съседите си в Близкия изток и обеща, че повече няма да стреля по тях", написа американският президент. „Това обещание беше дадено единствено заради непрекъснатите американски и израелски атаки."

Той добави още, че Техеран е искал да „поеме контрол и да управлява Близкия изток", но според него за първи път в историята Иран е загубил от съседните държави в региона.

В края на изявлението си Тръмп предупреди за нови удари:

„Днес Иран ще бъде ударен много тежко. Заради лошото поведение на страната сериозно се обмисля пълно унищожение на определени райони и групи, които досега не са били сред целите."