Израел неуспешно пробва да открие останки от военен летец, пленен преди 40 г. в Ливан

Специалните израелски части снощи проведоха неуспешна операция в Източен Ливан за връщане на останките на израелския военен летец Рон Арад, пленен по време на въздушна атака в страната през 1986 г., съобщи днес армията в изявление, цитирано от Франс прес.

„Като част на операцията на израелската армия в Ливан, армейски специални сили снощи извършиха операция, за да открият тялото на изчезналия борден навигатор Рон Арад", се добавя в изявлението. „Никакви останки, нито предмети, свързани с Рон Арад не бяха открити на мястото на издирването", се казва още в него, като се уточнява, че по време на операцията „няма жертви" от израелска страна.

„Израелската армия ще продължи да провежда операциите си без прекъсване, денем и нощем, водена от дълбокото убеждение, че всички синове на Израел - войниците, които паднаха в битка и онези, които са в неизвестност - трябва да бъдат върнати в родната им земя", допълват военните, цитирани от БТА.

Междувременно проиранската ливанска групировка „Хизбула" днес заяви, че е отблъснала „проникване" на израелски военни в долината Бекаа, близо до границата със Сирия, където ливанските власти по-рано съобщиха, че най-малко 16 души са били убити при израелски въздушни удари.