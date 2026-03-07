В Кипър работят за повече убежища, искат да подслонят до 45% от населението на острова

Министерството на вътрешните работи на Република Кипър подготвя предложение до правителството за съществено увеличение на броя на убежищата за гражданска защита на територията на острова на фона на конфликта в Близкия изток, съобщава в. „Сайпръс мейл".

Предложението има за цел да увеличи броя на убежищата, така че те да могат да подслонят до 45% от населението на острова, посочва „Сайпръс мейл". По тези планове се е работело през последните месеци, уточнява вестникът, цитиран от БТА.

След като САЩ и Израел започнаха военната си кампания срещу Иран, британската суверенна база в Кипър Акротири, която се намира в южната част на острова, бе ударена в понеделник (2 март) с дронове, изстреляни от ливанската групировка "Хизбула", която се подкрепя от Иран, съобщи Кипърската новинарска агенция. При инцидента нямаше пострадали, а по-късно същия ден бяха неутрализирани още два дрона.

Оттогава в базата Акротири и района на няколко пъти звучаха сирени. Заради инцидента с разбилия се дрон, редица европейски страни, сред които Гърция, Франция, Испания, Италия, Нидерландия и Великобритания, изпратиха или ще изпратят военна помощ в района на остров Кипър.

Източници, запознати с плановете за разширяване на мрежата от убежища в Кипър, са посочили, че се изготвят и нови изисквания при строежа на жилищни сгради. Съгласно плановете новите жилищни сгради ще трябва да отделят пространство в приземните етажи, оборудвано с тоалетни и питейна вода, което да може да се използва за убежище за гражданска защита.

Правителствени източници са заявили, че инициатива е резултат от предизвикалите тревога последни проверки на съществуващата система от убежища, които са установили редица недостатъци, пише "Сайпръс мейл".

Длъжностни лица посочиха, че разширяването на инфраструктурата за убежища е част от по-мащабна стратегия за гражданска защита, като в момента властите правят преглед на готовността за реакция при извънредна ситуация и на системите за предупреждение.

Длъжностните лица са подчертали, че убежищата ще бъдат използвани само при война или сериозна заплаха, отбелязва "Сайпръс мейл".

При настоящите тревоги, като тези, които бяха обявявани в района на британските бази, на хората не се препоръчваше да се укрият в убежища, припомня вестникът.

Представители на гражданската защита казват, че настоящите проверки на системата за гражданска защита имат за цел както да подобрят инфраструктурата, така и системите за информиране на обществеността, за да може страната да реагира ефективно в случай на криза, пише „Сайпръс мейл".