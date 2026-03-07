ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Затегнаха се битките за кристалните глобуси в скит...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22424604 www.24chasa.bg

За ден 18 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 6 - за наркотици

2444
Дрегер. СНИМКА: Архив

В рамките на изминалия ден с а установени общо 18 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 9 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 9 - с над 1,2 на 1000, трима са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират шест, четири са отказалите тестване, съобщават от полицията.

14915 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 19618 водачи и пътници. Съставени са 5285 фиша и 488 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

Дрегер. СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Когато Доналд Тръмп се събуди с усещане, е хубаво да слушаш жена си (Видео)