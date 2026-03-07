За ден 18 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 6 - за наркотици

В рамките на изминалия ден с а установени общо 18 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 9 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 9 - с над 1,2 на 1000, трима са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират шест, четири са отказалите тестване, съобщават от полицията.

14915 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 19618 водачи и пътници. Съставени са 5285 фиша и 488 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.