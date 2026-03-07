ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Затегнаха се битките за кристалните глобуси в скит...

Израелският министър на отбраната: Ливан да разоръжи "Хизбула" или ще плати много висока цена

Израелският министър на отбраната Израел Кац Снимка: Twitter/@Kahlissee

Израелският министър на отбраната Израел Кац днес предупреди ливанското правителство да разоръжи „Хизбула" или „ще плати много висока цена", съобщи Ройтерс.

„Нямаме териториални претенции към Ливан, но не приемаме ситуация, при която това, което се случваше години наред - обстрел от ливанска територия към Израел - се подновява", каза той. „Ето защо се обръщаме (към Ливан) и предупреждаваме - действайте и предприемете действия, преди ние да действаме още повече", се добавя в изявлението.

Междувременно „Хизбула" предупреди жителите на северния израелски град Кирят Шмона незабавно да се евакуират на юг.

По-рано днес израелската армия проведе въздушнодесантна операция, при която през нощта бяха спуснати с парашути войници в Източен Ливан, докато при въздушни удари бяха убити 16 души, по данни на ливанското Министерство на здравеопазването.

Според силите за сигурност трима войници са сред убитите, уточни Ройтерс, цитирана от БТА.

