Осъдиха пакистанец за заговор за убийството на Доналд Тръмп по нареждане на Иран

Пакистанец бе осъден за заговор за убийството на президента Доналд Тръмп и други видни американски политици преди две години, организиран по нареждане на Иран, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ, цитирано от Ройтерс.

Срещу пакистанеца - Асиф Мърчант, бяха повдигнати обвинения, че се е опитал да вербува хора на американска територия за план, насочен срещу Тръмп и други видни личности, като отмъщение за убийството на иранския военен командир Касем Солеймани от САЩ през 2020 г., по време на първия мандат на Тръмп.

Сред целите на заговора от 2024 г. са били и тогавашният президент Джо Байдън и Ники Хейли, която се конкурираше с Тръмп за номинацията на Републиканската партия за президентските избори през същата година, съобщиха федералните прокурори. Подсъдимият бе осъден по обвинения в "поръчково убийство и опит за извършване на терористичен акт, преминаващ националните граници" по нареждане на иранските власти, се казва в изявление на американското правосъдно министерство.

Процесът в нюйоркския квартал Бруклин започна миналата седмица, дни преди Тръмп да нареди започването на нападението срещу Иран, извършвано съвместно с Израел, което се превърна в най-голямата война в Близкия изток от години.

Мърчант призна, че се е присъединил към заговора на елитния Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), но свидетелства, че е направил това против волята си, с цел да защити семейството си в Техеран. Той добави, че никога не му е било наредено да убие конкретно лице, но че иранският му ръководител е посочил трима души в разговорите им в столицата на Иран.

Правоохранителните органи осуетиха плана преди да се стигне до нападение, пише БТА.