Затегнаха се битките за кристалните глобуси в скит...

Обединените арабски емирства свалили 15 ракети и 119 дрона, изстреляни от Иран

Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Обединените арабски емирства съобщиха, че при въздушна атака от Иран тази нощ са прехванали 15 от изстреляните срещу тяхна територия 16 ракети и 119 от общо 121 дрона, информираха Франс прес и ДПА.

„Системите за противовъздушна отбрана на ОАЕ днес засякоха 16 балистични ракети, 15 от които бяха прехванати и унищожени, а още една ракета падна в морето", написа в „Екс" Министерството на отбраната на страната.

„Системите за противовъздушна отбрана освен това засякоха 121 дрона, като 119 от тях бяха прехванати, а два паднаха на територията (на ОАЕ)", добави ведомството.

Междувременно Йордания обвини Иран, че е атакувал директно стратегически обекти в кралството, като е изстрелял 119 ракети и дронове срещу страната през седмицата, след като американско-израелски удари предизвикаха регионална война.

Говорителят на йорданската армия генерал Мустафа Хаяри съобщи на пресконференция, че 108 от тях са били прехванати.

„Тези ракети и дронове бяха насочени срещу важни обекти в Йордания, а не преминаваха просто през наша територия", заяви той, цитиран от БТА.

