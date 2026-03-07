Обединените арабски емирства свалили 15 ракети и 119 дрона, изстреляни от Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обединените арабски емирства съобщиха, че при въздушна атака от Иран тази нощ са прехванали 15 от изстреляните срещу тяхна територия 16 ракети и 119 от общо 121 дрона, информираха Франс прес и ДПА.

„Системите за противовъздушна отбрана на ОАЕ днес засякоха 16 балистични ракети, 15 от които бяха прехванати и унищожени, а още една ракета падна в морето", написа в „Екс" Министерството на отбраната на страната.

„Системите за противовъздушна отбрана освен това засякоха 121 дрона, като 119 от тях бяха прехванати, а два паднаха на територията (на ОАЕ)", добави ведомството.

Междувременно Йордания обвини Иран, че е атакувал директно стратегически обекти в кралството, като е изстрелял 119 ракети и дронове срещу страната през седмицата, след като американско-израелски удари предизвикаха регионална война.

Говорителят на йорданската армия генерал Мустафа Хаяри съобщи на пресконференция, че 108 от тях са били прехванати.

„Тези ракети и дронове бяха насочени срещу важни обекти в Йордания, а не преминаваха просто през наша територия", заяви той, цитиран от БТА.