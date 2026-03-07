ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Черно море" спечели мач след 91 дни

Ирански хардлайнери зоват за бързо назначаване на нов върховен лидер

3268
Убитият върховен лидер Али Хаменей Снимка: Екс/@khamenei_ir

Двама влиятелни хардлайнери от иранските духовническите кръгове призоваха за бърз избор на нов върховен лидер на Ислямската република, който да помогне за управлението на страната на фона на нова вълна от американски и израелски удари, предаде Ройтерс, позовавайки се на иранските държавни медии.

Призивите на духовниците сочат, че поне част от духовенството не се чувства комфортно с оставянето на тричленния управляващ съвет на Иран начело на страната, дори и временно съгласно конституционните правила, след убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей, отбелязва агенцията.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ трябва да имат роля в избора на нов лидер, което искане Иран категорично отхвърли.

Великият аятолах Насер Макерем Ширази заяви, че е необходимо бързо назначаване, за да "се помогне за по-добрата организация на държавните дела", съобщиха ирански медии, предаде БТА.

Миналата седмица двама висши шиитски авторитети също издадоха фетви, или официални религиозно-правни декрети (становища), призоваващи мюсюлманите по цял свят да отмъстят за убийството на аятолах Хаменей. Макерем Ширази заяви, че това е религиозен дълг на мюсюлманите "докато злото на тези престъпници не бъде изкоренено от света".

Великият аятолах Хосеин Нури Хамедани също призова членовете на Събранието на експертите - институцията, което трябва да избере нов лидер на Иран след убийството на аятолах Али Хаменей, да ускорят процеса по избор на наследник, съобщиха ирански медии.

Съгласно правилата, заложени в иранската конституция, временен тричленен съвет, състоящ се от президента, висш духовник и председателя на съдебната власт, поема ролята на върховния лидер, докато Събранието на експертите вземе решение.

Конституцията постановява, че върховният лидер трябва да бъде избран в рамките на три месеца, но поради продължаващата война не е ясно колко бързо 88-членното Събрание на експертите ще може да се събере. Източници съобщават, че някои духовници са разговаряли онлайн.

