Собственикът на "Билд" купува британския "Дейли Телеграф"

Най-големият издател на вестници в Германия е сключил сделка за закупуването на британския "Дейли Телеграф". Сделката е била обявена днес, пише "Дейли мейл".

Аксел Шпрингер, който притежава германския таблоид "Билд" и вестник "Ди Велт", е предложил 575 милиона лири в брой за придобиването на 170-годишния британски вестник.

"Дейли Телеграф" беше напът да бъде закупен от DMGT, издателя на "Дейли мейл", за 500 милиона лири.

Сделката беше посрещната с одобрение, след като вестникът премина през дълъг период на несигурност относно бъдещето си и беше в процес на официална проверка от регулаторните органи.

Но вчера Аксел Шпрингер, който през последните години се разширява на англоговорящите пазари, обяви, че е сключил сделка със собственика на "Дели Телеграф", международен консорциум, който се намеси, за да купи вестника през 2023 г. и оттогава търси купувач.

DMGT заяви, че пожелава „успех на Аксел Шпрингер и "Дейли Телеграф", като критикува „продължителната и остаряла" медийна регулация, която забави сделката.

Аксел Шпрингер – кръстен на вестникаря, който основава компанията след Втората световна война – преди това безуспешно се бори за "Дейли Телеграф" през 2004 г. и за "Файненшъл таймс" през 2015 г.

Аксел Шпрингер реализира приходи от 3,8 милиарда евро и отчете печалба от 738 милиона евро през миналата година, което го прави един от най-големите издатели на новини в света. През 2021 г. компанията е платила 1 млрд. долара за придобиването на американския политически уебсайт "Политико".

Журналистите на Аксел Шпрингер в Германия са длъжни да подпишат декларация, с която се ангажират да спазват определени принципи, включително подкрепата на правото на Израел да съществува и „фундаменталния" съюз между САЩ и Европа. Компанията обаче не приложи тези принципи към американските си служители, когато купи "Политико".

Вчера компанията заяви, че притежаването на "Дейли Телеграф" ще даде възможност на британския вестник „да се възползва от успешния опит на Аксел Шпрингер в развитието на журналистиката в един дигитален свят, управляван от изкуствен интелект".