ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Черно море" спечели мач след 91 дни

Времето София 16° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22424951 www.24chasa.bg

САЩ ще изпратят трети самолетоносач в Близкия Изток

3904
Aмерикански самолетоносач СНИМКА: УИКИПЕДИЯ

Съединените щати ще изпратят трети самолетоносач в Близкия изток, съобщава Fox News.

Самолетоносачът USS George H.W. Bush е завършил подготовката си на 5 март, според Военноморските сили на страната и се очаква ударната група на самолетоносача  да се отправи към източното Средиземноморие, където наскоро беше разположен USS Gerald R. Ford, най-големият самолетоносач в света.

USS Gerald R. Ford е забелязан да преминава през Суецкия канал в четвъртък и сега се намира в Червено море, според публикувани снимки от американските военни.

Междувременно USS Abraham Lincoln остава разположен в Арабско море.

Aмерикански самолетоносач СНИМКА: УИКИПЕДИЯ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Когато Доналд Тръмп се събуди с усещане, е хубаво да слушаш жена си (Видео)