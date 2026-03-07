САЩ ще изпратят трети самолетоносач в Близкия Изток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съединените щати ще изпратят трети самолетоносач в Близкия изток, съобщава Fox News.

Самолетоносачът USS George H.W. Bush е завършил подготовката си на 5 март, според Военноморските сили на страната и се очаква ударната група на самолетоносача да се отправи към източното Средиземноморие, където наскоро беше разположен USS Gerald R. Ford, най-големият самолетоносач в света.

USS Gerald R. Ford е забелязан да преминава през Суецкия канал в четвъртък и сега се намира в Червено море, според публикувани снимки от американските военни.

Междувременно USS Abraham Lincoln остава разположен в Арабско море.