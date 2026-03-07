Жертвите на израелската атака в Източен Ливан вече са 41

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Броят на жертвите при израелска операция, извършена през нощта в Източен Ливан, достигна до 41 убити и най-малко 40 ранени, съобщи днес ливанското Министерство на здравеопазването, цитирано от Франс прес.

„Атаките, извършени от израелския враг срещу град Наби Шит и околните селища в губернаторство Балбек-Хермел, оставиха общо 41 мъртви и 40 ранени", се казва в изявлението.

По-рано ливанските власти съобщиха за 16 убити, припомня АФП.

Отряд от израелски командоси беше спуснат при въздушен десант с четири хеликоптера в планинска местност в околностите на Наби Шит през нощта с цел издирване на останките на военния летец Рон Арад, пленен през 1986 г., уточни телевизия „Ал Хадад", цитирана от ТАСС.

Военните се отправиха към историческата гробница „Аш Шокър", където са погребани останките на Арад, но попаднаха на засада, устроена от бойци на „Хизбула" и местни жители, съобщи новинарският телевизионен канал, предаде БТА.

За да обезпечат изтеглянето на военните от зоната, самолети и хеликоптери на израелската армия нанесоха десетки удари в района на Наби Шит.

Междувременно 6 души, сред които 4 деца, бяха убити при друг израелски въздушен удар в Източен Ливан.

„Израелски удар, нанесен призори срещу селището Шместар, в губернаторство Балбек-Хермел, отне живота на 6 души, включително 4 деца и една жена", се казва в изявлението.

Селището Шместар е разположено на 13 км от атакувания по-рано през нощта град Наби Шит.

Според ливанската новинарска агенция ННА е убито цяло семейство - двамата родители и четирите им деца, докато се опитвали да избягат от бомбардировките.