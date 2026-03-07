ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Черно море" спечели мач след 91 дни

Ердоган казал на британския премиер Стармър, че все още може да се гради диалог с Иран

2612
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган СНИМКА: Х/@RTErdogan

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган разговаря днес по телефона с британския премиер Киър Стармър, пред когото изрази загриженост относно неотдавнашната ескалация на напрежението след американско-израелските атаки срещу Иран, предаде Анадолската агенция. Информация за разговора разпространи и агенция Ройтерс.

„Турция следи внимателно процеса, започнал с атаките срещу Иран. Ако интервенциите продължат, те могат да нанесат значителни щети на регионалната и глобалната стабилност. Все още има мерки, които могат да бъдат предприети за изграждане на платформа за диалог, и нашите усилия, насочени към мир, продължават", е подчертал Ердоган в телефонния разговор, според официално изявление, публикувано от турската Дирекция за комуникации, предаде БТА.

В разговора са били обсъдени още двустранните отношения, както и по-широки регионални и глобални въпроси, посочва Анадолската агенция.

