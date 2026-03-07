Ирански политически активист: Иран е силна държава, но не чак толкова

Колкото и бомби да падат над Иран, трябва да се действа и отвътре, за да бъде сменен режимът. Ако не – властта няма да падне. Това каза иранският политически активист и етнически кюрд Саид Хусейни в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

„Бях политически затворник от 2002 до 2004 година в затвор в Иран. Бях член на кюрдска партия в страната. Получих 6-годишна присъда, защото в Иран е забранено съществуването на партии, аятоласите решават всичко. След това напуснах страната, отидох в Турция и от 2007 г. съм в България”, разказа той за себе си.

"В Иран има много партии, които искат да сменят властта, но те не са заедно. Има партии и на кюрдите, и на персийците, на кюрдите са шест. В страната по време на мирните протести, са били убити много хора, каза още той.

"Има три възможни лица, които могат да сменят Али Хаменей, но всички говорят за неговия син - Моджтаба Хаменей. Синът на Хаменей работи в сянка и никой не знае какво прави, но е известно, че има голям бизнес", изясни Хусейни и добави, че президентът в Иран няма реална власт.

"Иран е силна държана, но не чак толкова – ракетите са стари, няма военни самолети. Всички мислеха, че Русия и Китай ще подкрепят Иран, но не беше точно така”, допълни още той.

Хусейни каза, че управлението на шаха също е диктатура, а населението не иска смяна на един режим с друг, „искат свобода и демокрация”. Той сподели, че хората в Иран живеят много трудно и бедно, заплатите са ниски, цените са високи.