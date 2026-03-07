ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Черно море" спечели мач след 91 дни

Кувейт намалява производството на петрол заради Иран

Танкери, преминаващи през Ормузкия проток. СНИМКА: РОЙТЕРС

Кувейт заяви, че е въвел превантивно намаление на производството на суров петрол и рафинирането след продължаващите атаки на Иран срещу Кувейт и „иранските заплахи за безопасното преминаване на кораби през Ормузкия проток", се казва в изявление на Кувейтската петролна корпорация (KPC), цитирано от Ройтерс.

Държавната петролна компания заяви, че мярката е част от нейната стратегия за управление на риска и непрекъснатост на дейността, предаде БТА.

Компанията посочи, че корекцията е строго предпазна и ще бъде преразгледана в зависимост от развитието на ситуацията, като остава в готовност да възстанови нивата на производство, веднага щом условията го позволят.

