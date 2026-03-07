ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иван Анчев: Неадекватната реакция на МВР за Петрох...

Христофор Караджов: Сухопътна операция на САЩ в Иран ще бъде политическо самоубийство за Тръмп

Журналистът и преподавател в университета в Калифорния проф. Христофор Караджов КАДЪР: НОВА НЮЗ

Една сухопътна операция на САЩ в Иран ще бъде политическо самоубийство за Доналд Тръмп. Това заяви журналистът и преподавател в университета в Калифорния проф. Христофор Караджов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

"Само Бог знае колко ще продължи войната с Иран, защото няма единна позиция на администрацията на Тръмп, а освен това не се знае и защо изобщо беше започната и до какво ще доведе", каза още професорът и добави, че са били дадени две мъгляви цели – прекратяване на ядрената програма и смяна на режима. 

Според него администрацията на американския президент вече се е похвалила, че над Иран в първите няколко дни на атаките са хвърлени два пъти повече боеприпаси, отколкото по време на  първите нападения срещу Ирак през 2003 г.

„Никой не знае до какво ще доведе всичко това, защото нито един режим в историята не е бил сменен с въздушни атаки”, припомни той.

"Една сухопътна операция ще доведе до много повече жертви сред нападащата американска армия, което ще бъде едно политическо самоубийство за Тръмп”, изтъкна журналистът.

 "Със сигурност досиетата „Епстийн“ няма да изчезнат до междинните избори, както вървят нещата. Война или не, проблеми в икономиката или друго, това ще бъде тема, която упорито ще се върти в американската политика. Според мен има цял екип съветници на сегашната администрация, които следят медиите и от време на време включват по някой друг скандал оттук-оттам, за да тушират информацията, която излиза за тези документи", каза още Караджов.

