Иранското посолство в Хърватия: Отношенията Техеран - Загреб са добри

Иранското посолство в Загреб обяви днес, че отношенията между Техеран и Загреб са добри и се основават на взаимно уважение, предаде агенция ХИНА. Изявлението бе направено, след като израелският посланик в Хърватия призова да се прекъснат дипломатическите отношения с Иран.

Вчера израелският посланик в Хърватия Гари Корен призова страната да прекъсне дипломатическите отношения с Иран и да проведе проверки за сигурност на персонала на иранското посолство, заявявайки, че членове на ислямската Революционна гвардия могат да присъстват там, за да събират разузнавателна информация и да подкрепят тероризма, припомня БТА.

Министерство на външните работи и европейските въпроси на Хърватия заяви вчера пред агенция ХИНА, че Хърватия в момента не обмисля прекъсване на дипломатическите отношения с Иран.

Израелският посланик в Загреб Гари Корен беше извикан по-късно в кабинета на хърватския президент, където беше предупреден за „неприемливи и вредни" изявления, които „разстройват обществеността и нанасят вреда на Хърватия", съобщава ХИНА.

В изявление, излъчено по телевизия Ен1 (N1), иранското посолство заяви, че „безотговорните и непрофесионални коментари" на израелския посланик са предизвикали реакция от страна на хърватските власти и обществеността.

„Отношенията между Техеран и Загреб са добри и се основават на взаимно уважение, което датира от началото на хърватската независимост и продължава повече от три десетилетия", се казва в изявление на посолството, цитирано от ХИНА.

Добавя се, че дипломатите от двете страни винаги са работили в съответствие с принципите на Виенската конвенция за дипломатическите отношения, за да насърчават двустранните отношения във всички области и да укрепват връзките между двата народа.

„Чрез подкрепата си по време и след войната за независимост, Иран показа, че желае независимостта, сигурността и напредъка на Хърватия, а хърватският народ и правителство изглежда желаят същото на иранския народ", се казва още в изявлението.