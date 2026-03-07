ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран обвини САЩ, че са ударили инсталация за обезсоляване на вода в Персийския залив

Иранският външен министър Абас Арагчи Снимка: Екс/@IranianWoman

Иранският външен министър Абас Арагчи обвини САЩ, че са атакували съоръжение за обезсоляване на вода на остров в Персийския залив, посочвайки, че това е прецедент, предаде Франс прес.

„САЩ извършиха грубо и отчаяно престъпление, като нападнаха този обект на остров Кешм" в Залива, написа Арагчи в „Екс" и добави, че „водоснабдяването на 30 населени места е било нарушено", предаде БТА.

„Атакуването на иранската инфраструктура е опасна стъпка със сериозни последици. САЩ извършиха този прецедент, не Иран", отбеляза той.

