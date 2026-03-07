ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иван Анчев: Неадекватната реакция на МВР за Петрох...

Времето София 15° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22425523 www.24chasa.bg

Външно: Евакуират се българите от Кувейт, Катар и Бахрейн

3388
Външно Снимка: МВнР

В действие е план за извеждането на българите, които се намират в Кувейт, Катар и Бахрейн. Това съобщиха от Министерството на външните работи. 

В действие е план по извеждането им в три лъча през сухопътната граница със Саудитска Арабия и събирането им в Рияд. Тече и организацията по осъществяването на специален полет от саудитската столица за прибирането им на родна земя.

Министерството на външните работи информира, че операцията по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран продължава да се осъществява поетапно и в рамките на възможностите, които позволяват условията в съответните държави.

Външно Снимка: МВнР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Когато Доналд Тръмп се събуди с усещане, е хубаво да слушаш жена си (Видео)