Външно: Евакуират се българите от Кувейт, Катар и Бахрейн

В действие е план за извеждането на българите, които се намират в Кувейт, Катар и Бахрейн. Това съобщиха от Министерството на външните работи.

В действие е план по извеждането им в три лъча през сухопътната граница със Саудитска Арабия и събирането им в Рияд. Тече и организацията по осъществяването на специален полет от саудитската столица за прибирането им на родна земя.

Министерството на външните работи информира, че операцията по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран продължава да се осъществява поетапно и в рамките на възможностите, които позволяват условията в съответните държави.