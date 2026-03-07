В Кипър протестират срещу британските военни бази

Стотици активисти се събраха днес в центъра на Никозия, за да протестират мирно срещу присъствието на британските бази в Акротири и Декелия на фона на продължаващата война срещу Иран, съобщи в. „Сайпръс мейл".

След като Кипър получава независимост от Обединеното кралство през 1960 г., Великобритания запазва на острова две военновъздушни бази - Акротири и Декелия, които са британски суверенни територии. В понеделник (2 март) базата Акротири бе атакувана с ирански дронове, изстреляни от Ливан. При атаката нямаше пострадали. Според източници на Кипърската новинарска агенция безпилотните летателни апарати са били изстреляни от сили на свързаната с Иран ливанска групировка „Хизбула".

Лявото политическо и активистко движение АФОА, което е сред организаторите на днешния протест, посочи, че "използването на британските бази от западните войски е превърнало самите бази, околните райони и критичната инфраструктура на Кипър във военна цел", предаде БТА.

Кипър не участва по никакъв начин, нито възнамерява да се включва във военната операция, каза в началото на седмицата президентът Никос Христодулидис във видеообръщение.

Протестното шествие достигна президентския дворец, а участниците носеха транспаранти с надписи „Кипър не е ваша стартова площадка" и „Британските бази вън". Като част от събитието пред президентския дворец беше организиран пърформънс, при който хора легнаха на земята и се престориха на мъртви.

„С разпространяването на регионалната война в много държави, ролята на Кипър в империалистическите планове се задълбочава, поставяйки жителите и народа на Кипър като цяло на опасен и разрушителен път", посочиха организатори на протеста.

Групата АФОА поиска от правителството „да оттегли подкрепата си за империалистите", подчертавайки, че Кипър не трябва да се включва във войната, и призова за пълно премахване на британските бази.