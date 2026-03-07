Германският финансов министър призова да не се всява паника заради войната в Близкия изток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският министър на финансите Ларс Клингбайл предупреди да не се всява паника относно неизбежните последици за германската икономика от войната в Близкия изток, предаде ДПА.

„Важно е да запазим хладнокръвие, да видим опасностите, но и да не ги преувеличаваме", заяви Клингбайл, който е и вицеканцлер на страната, пред медийната група Ер Ен Де.

Той отговаряше на въпрос за възможните силни инфлационни ефекти, причинени от ескалиращия конфликт в Близкия изток.

„В момента преживяваме това, което винаги се случва в началото на криза, а именно колебания на пазарите", каза Клингбайл. „Но Германия е показала многократно, че можем да се справяме с кризите добре и отговорно", допълни той, пише БТА.

В същото време Клингбайл призна, че съществуват ясни рискове за икономическия растеж на Германия, който бавно възвръща инерцията си: „Те засягат не само нашата страна, но и международната икономика и търговия".

Министърът отбеляза, че веригите за доставки отново изпитват смущения в някои области.

Финансовият министър заяви, че все още не е възможно да се каже в каква посока ще се развие ситуацията и единствено е сигурна необходимостта от бързо договаряне на решение на кризата.

„Колкото по-дълго продължава тази война, толкова по-големи ще бъдат икономическите последствия", заяви Клингбайл.

Германия вече усеща ефектите от войната под формата на рязко покачване на цените на бензина и газа. Министърът подчерта, че трябва да се предприемат мерки, за да се предотврати изкуствено завишаване на цените за потребителите.