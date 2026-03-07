Тръмп предложи да използва ракети в борбата срещу наркокартелите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес предложи да бъдат използвани ракети в борбата срещу наркотрафикантите и наркокартелите в реч пред латиноамерикански лидери, които се събраха в град Дорал, в щата Флорида, предаде Франс прес.

„Работим с вас, за да направим каквото е необходимо. Ще използваме ракети. Искате ли да използваме ракети?", попита американският президент при откриването на срещата във Флорида. „Те са изключително точни. Хоп - право в хола, и край за този член на картела", добави Тръмп. „Ще направим всичко необходимо", каза още той.

Тръмп обяви също така, че САЩ ще създадат в Северна и Южна Америка нова военна коалиция за борба с наркотрафика, пише БТА.

„В този исторически ден сме се събрали заедно, за да обявим създаването на нова военна коалиция за изкореняването на престъпните картели, тероризиращи нашия регион", каза американският президент. „Необходима ни е вашата помощ. Вие само трябва да ни кажете къде се намират те. Ние имаме невероятни оръжия, както изглежда сте забелязали в последно време", изтъкна той пред латиноамериканските лидери.

През февруари миналата година администрацията на Белия дом включи осем наркокартела в списъка с чуждестранните терористични организации. Това са „Трен де Арагуа", „Мара Салватруча" (MS-13), „Клан дел Голфо", „Синалоа", „Халиско Нова генерация", „Норесте" и „Ла Нуева Фамилия Мичоакана".

От септември Вашингтон предприе интензивна кампания на въздушни удари срещу лодки, за които твърди, че се използват за трафик на наркотици в Карибско море и в Тихия океан. Около 150 души бяха убити при тези удари.