Великобритания подготвя самолетоносач за разполагане в Близкия изток

Великобритания подготвя самолетоносача HMS Prince of Wales за евентуално разполагане в Близкия изток на фона на ескалацията на конфликта с Иран и нарастващите критики към отговора на Лондон.

Корабът се подготвя, а срокът за отплаване ще бъде съкратен от 10 на 5 дни. Самолетоносачът в момента е в пристанището в Портсмут и преминава ремонт и поддръжка. Военният кораб на стойност около 3 млрд. паунда носи изтребители Lockheed Martin F-35 Lightning II и при евентуално разполагане ще бъде придружен от други кораби и подводница. Анализатори обаче предупреждават, че Кралският флот може да има затруднения да събере пълен ескорт за толкова кратко време, пише "Дейли Мейл"

Британското министерство на отбраната заяви, че страната вече е засилила военното си присъствие в региона, включително чрез разполагане на изтребители Eurofighter Typhoon, системи за противовъздушна отбрана и още около 400 военнослужещи в Къпър.

Междувременно началникът на британските въоръжени сили Ричард Найтън заяви, че страната се намира в „най-опасния си период от последните над 30 години". Той отхвърли критиките, че армията е била неподготвена за кризата, и подчерта, че военните варианти се преразглеждат постоянно, като при необходимост Великобритания може да участва и в по-активни операции.