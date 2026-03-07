Лидерът на ОАЕ след иранските атаки: Не сме лесна плячка - имаме дебела кожа и горчива плът

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Държавният глава на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян заяви, че страната му е в положение на война, но е в добро състояние, като каза на враговете си, че ОАЕ не е лесна плячка, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това са първите му публични коментари, след като Иран изстреля ракети срещу съседката си от Персийския залив на фона на ударите на САЩ и Израел.

„ОАЕ има дебела кожа и горчива плът - ние не сме лесна плячка", каза шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, който е и престолонаследник на Абу Даби, в излъченото днес по телевизията на емирството изявление, пише БТА. Той е направил коментарите си вчера при посещение на ранени от иранските удари.

„Ще изпълним дълга си към нашата страна, народа и гражданите ни, които също са част от нашето семейство", каза Ал Нахаян.

Обединените арабски емирства, състоящи се от седем емирства, включително Дубай, ще защитят всички в нашата страна, каза държавният глава на ОАЕ.