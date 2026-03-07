ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Ботев" (Вр) с първа победа за 2026-а след 1:0 сре...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22426072 www.24chasa.bg

Експлозия на бомба в нощен клуб в Перу рани 33 души, сред тях и непълнолетни (Видео)

2744
Щети в дискотеката след взрива. СНИМКА: X @TrujiYo

Експлозия на бомба в нощен клуб в Перу рани 33-ма души, сред които и трима непълнолетни, съобщиха днес местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Взривът е станал в ранните часове на днешния ден в нощен клуб "Дали" в северния крайбрежен град Трухильо, столица на перуанския регион Ла Либертад, се казва в изявление на местния център за извънредни ситуации, предаде БТА.

Това е район, който напоследък е засегнат от насилие и престъпност. Засега никой не е поел отговорност за експлозията.

Най-малко петима от ранените са в тежко състояние, съобщиха местните здравни власти. Някои от тях са с ампутирани крайници и рани от шрапнели. Сред ранените са и трима непълнолетни - един 16-годишен и още двама 17-годишни младежи.

Експлозията става по-малко от месец след друг взрив в същия град, повредил 25 сгради, но разминал се без жертви и ранени, отбелязва АП.

Щети в дискотеката след взрива. СНИМКА: X @TrujiYo

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Когато Доналд Тръмп се събуди с усещане, е хубаво да слушаш жена си (Видео)