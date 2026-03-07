ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

17 медици и сестри напуснаха столичната педиатрия

Въздушен удар порази база на бившата паравоенна група "Хашд аш Шааби" в Ирак

Знамето на Ирак

Военна база на бившата паравоенна коалиция "Хашд аш Шааби" ("Сили на народната мобилизация") близо до град Мосул в Ирак стана днес обект на въздушен удар, съобщиха двама нейни членове пред Франс прес.

"Въздушен удар, вероятно американски, е поразил база на "Хашд аш Шааби" на юг от град Мосул", съобщи един от тях за АФП, като друг член потвърди за удара, пише БТА.

"Хашд аш Шааби" е коалиция от въоръжени фракции, които вече са интегрирани в редовната иракска армия, включваща също така и мощни групировки, подкрепяни от Иран, отбелязва АФП.

