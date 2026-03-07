ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

17 медици и сестри напуснаха столичната педиатрия

Отломки от иранска ракета удариха луксозен небостъргач в Дубай

Луксозният небостъргач СНИМКА: Екс/LaVeritaGlobale

Отломки от иранска ракета, която е била прехваната от ОАЕ, удариха луксозен небостъргач в Дубай, пише "Дейли мейл". 

Снимки и видеа в социалните мрежи показват как известната сграда Marina Tower 23 гори след удара. Небостъргачът е на 88 етажа и е жилищна сграда. Вътре има 280 апартамента. 

Медийната служба на Дубай потвърди, че отломките са ударили сградата. Оттам заявиха, че щетите са незначителни. 

По-рано днес летището в Дубай беше евакуирано заради иранска атака с дронове, а президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че днес ще удари Иран много силно. 

В събота иранският президент Масуд Пезешкиан каза, че временният управляващ съвет е решил, че повече няма да има нападения срещу съседите и изстрелвания на ракети, ако от тяхна територия не се извършват атаки срещу Иран. След това обаче имаше удари в Бахрейн и Катар. 

