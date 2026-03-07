Отломки от иранска ракета удариха луксозен небостъргач в Дубай

Отломки от иранска ракета, която е била прехваната от ОАЕ, удариха луксозен небостъргач в Дубай, пише "Дейли мейл".
Снимки и видеа в социалните мрежи показват как известната сграда Marina Tower 23 гори след удара. Небостъргачът е на 88 етажа и е жилищна сграда. Вътре има 280 апартамента.
Медийната служба на Дубай потвърди, че отломките са ударили сградата. Оттам заявиха, че щетите са незначителни.
По-рано днес летището в Дубай беше евакуирано заради иранска атака с дронове, а президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че днес ще удари Иран много силно.
В събота иранският президент Масуд Пезешкиан каза, че временният управляващ съвет е решил, че повече няма да има нападения срещу съседите и изстрелвания на ракети, ако от тяхна територия не се извършват атаки срещу Иран. След това обаче имаше удари в Бахрейн и Катар.
BREAKING🚨:IRANIAN DRONE STRIKES 23 MARINA TOWER IN DUBAI 🇮🇷🇦🇪— La Verità Globale (@LaVeritaGlobale) March 7, 2026
An Iranian attack drone reportedly struck the 23 Marina residential tower in Dubai, one of the city’s tallest buildings, as the conflict spills deeper into the Gulf. Emergency crews responded to the scene. pic.twitter.com/7yy9t8TXFi
