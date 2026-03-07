ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

17 медици и сестри напуснаха столичната педиатрия

Канадският премиер призова да махнат бившия принц Андрю от линията на наследяване на трона

Бившият принц Андрю Снимка: Екс/Baptised Atheist

Премиерът на Канада Марк Карни призова Андрю Маунтбатън-Уиндзор да бъде отстранен от линията на наследяване на британския трон, съобщава Би Би Си. 

Бившият херцог на Йорк беше арестуван миналия месец по подозрение за злоупотреба със служебно положение, след обвинения, че е споделял поверителна информация с покойния финансист и осъден педофил Джефри Епстийн. Андрю е отричал да е извършил нарушения и не е коментирал новите обвинения, свързани с публикуването на милиони документи по случая през януари.

Карни определи действията му като „позорни" и заяви, че дори и да е осми в линията на наследяване, „принципът остава и той трябва да бъде отсранен".

Премиерите на Австралия Антъни Албанезе и на Нова Зеландия Кристофър Луксън също заявиха, че биха подкрепили подобна мярка.

Правителството на Обединеното кралство обмисля законодателство за отстраняването му от наследствената линия. Това би изисквало акт на парламента и кралско одобрение от Чарлз III, както и подкрепата на 14 държави от Общността на нациите.

