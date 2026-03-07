ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Експлозии разтърсиха Багдад и Ербил (Видео)

Знамето на Ирак

Експлозии бяха чути тази вечер в иракската столица Багдад и в град Ербил, в Иракски Кюрдистан, съобщиха журналисти от Франс прес.

Причината за силните експлозии в Багдад остава неизвестна, но очевидец, намиращ се в близост до охраняваната "Зелена зона", където се намира посолството на САЩ, е посочил, че е видял как се задействат системите за противовъздушна отбрана в района, пише БТА.

От началото на войната в Близкия изток няколко дрона бяха прехванати в близост до летището в Багдад, където се намират военна база и дипломатическата мисия на САЩ.

В Ербил, административен център на региона Иракски Кюрдистан, журналист от АФП съобщи, че е чул шума от прелитане на дрон, последван от най-малко три силни експлозии.

От началото на войната дронове са били прехващани на няколко пъти над град Ербил, където се намира голямо американско консулство.

