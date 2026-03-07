Съветът, който избира нов върховен лидер на Иран, се събира в следващите часове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съветът на експертите, иранският орган, отговорен за избора на следващия върховен лидер, който да наследи аятолах Али Хаменей, убит в първия ден на израелско-американските удари, трябва да се събере "в следващите 24 часа", съобщи днес иранската новинарска агенция Фарс, цитирана от Франс прес.

"С Божията помощ това съвещание ще се състои в следващите 24 часа", заяви Хосейн Мозафари, член на Съвета на експертите, цитиран от Фарс.

Той призова населението "да се въздържа от всякакви спекулации и разпространяване на слухове по този въпрос", пише БТА.

Миналата неделя Иран официално започна преходен процес за назначаване "във възможно най-кратък срок" на наследник на аятолах Али Хаменей, който управляваше страната от 1989 г. Наследникът трябва да бъде избран от Съвета на експертите, състоящ се от 88 членове.

Израел вече обяви, че новият върховен лидер ще бъде негова "мишена" и нанесе удари по сгради на Съвета на експертите в Техеран в понеделник, и в Кум, свещен град на юг от иранската столица, във вторник, съобщиха местните медии.

До назначаването на нов лидер президентът Масуд Пезешкиан, председателят на съдебната власт, Голамхосейн Мохсени Еджеи, и религиозният деец, член на Съвета на експертите и на Съвета на пазителите на конституцията, Алиреза Арафи, изпълняват временно в триумвират функциите на висше държавно ръководство на Иран.