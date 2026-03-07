ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ерик Дейн си отиде в деня, в който преди 20 г. се ...

Австрия мести посолството си от Техеран в Баку

Баку СНИМКА: Pixabay

Австрийското посолство в Техеран е преместено днес в столицата на Азербайджан - Баку, поради продължаващите израелско-американски атаки срещу Иран. Това съобщи говорителят на външното министерство Клеменс Мантл във Виена.

Консулските услуги са преустановени до второ нареждане. Вече няма нужда от организирани от външното министерство полети за връщане от кризисния регион на Близкия изток, добави говорителят, цитиран от електронните медии, пише БТА.

Министерството на външните работи на Австрия препоръчва спешно да се използват наличните редовни полети, например от Рияд (Саудитска Арабия) или Доха (Катар). Досега с четири организирани полета в Австрия са били върнати над 800 души от Оман, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

Чрез кризисния механизъм на Европейския съюз са били подпомогнати още 62 австрийци при завръщането им, заяви Мантл.

