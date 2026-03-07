ICE депортира глухо дете, не позволи да му дадат слуховия апарат

Главният образователен директор на Калифорния Тони Търмънд призова шестгодишно глухо дете да бъде върнато в САЩ, след като то, майка му и петгодишният му брат са били задържани при посещение в офис на имиграционните служби (ICE) в Сан Франциско и впоследствие депортирани в Колумбия.

Майката, Лесли Родригес Гутиерес, и двете ѝ деца били арестувани по време на редовна проверка по програма на имиграционните власти. Роднина, който ги чакал отвън, не успял да предаде помощните устройства на шестгодишното дете, което е с кохлеарен имплант и комуникира чрез американски жестомимичен език, пише "Гардиън".

„Нито едно дете не трябва да бъде откъсвано от своята общност и изпращано в център за задържане, особено глухо дете, което не може да разбере какво се случва", заяви Търмънд. Той призова федералното правителство незабавно да върне ученика в училището му.

Адвокати по имиграционни дела твърдят, че са получили противоречива информация от ICE за местонахождението на семейството, което според тях е попречило да бъде подадена навреме жалба срещу депортацията.

Семейството е пристигнало в САЩ през 2022 г. и е подало молба за убежище година по-късно. След кратък престой в център за задържане в Аризона те са били депортирани в Колумбия.

Учители предупреждават, че връщането на детето там може да попречи на развитието му, тъй като то общува основно чрез жестомимичен език и получава специализирана образователна подкрепа в училището си.