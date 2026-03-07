ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Австрийските социалдемократи преизбраха Андреас Баблер за свой лидер

Австрия Снимка: Pixabay

На конгрес на Австрийската социалдемократическа партия (АСДП) във Виена днес партийният лидер Андреас Баблер бе преизбран с 81,51 процента от гласовете на 600-те делегати.

Резултатът се оказа по-висок, отколкото бяха очакванията, тъй като политиката на тристранната коалиция, част от която е АСДП, беше подложена на остра вътрешнопартийна критика, пише БТА.

На предишния конгрес на АСДП през 2023 г. резултатът на Андреас Баблер беше по-висок, тогава той получи 88,8 процента от гласовете на делегатите.

