Тръмп: Признаваме правителството на Венецуела

САЩ и Израел удариха най-голямото нефтено хранилище на Техеран (Видео)

Облаците дим в Техеран. Снимка: Ройтерс

САЩ и Израел удариха най-голямото нефтено хранилище над Техеран. Огромни облаци покриха цялото небе, а на видеоклипове се чуват викове на ужасени хора.  в

Това е първият докладван удар върху петролната инфраструктура на Ислямската република, съобщава АФП, цитирайки местните държавни медии.

„Нефтено хранилище в южната част на Техеран беше атакувано от САЩ и ционисткия режим", заяви официалната иранска агенция IRNA, информира Би Ти Ви.

Хранилището се намира близо до важен нефтопреработвателен комплекс, но съоръженията на рафинерията „не са пострадали при военните удари".

На видеа от социалните мрежи се виждат огромни огнени кълба дим, които са покрили небето, чуват се и ужасените хора.

Източник: https://btvnovinite.bg/svetut/apokalipsis-v-teheran-sasht-i-izrael-udariha-neftenoto-hranilishte-video.html?campaignsrc=clipboard

