ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Признаваме правителството на Венецуела

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22426913 www.24chasa.bg

И Украйна ще помага срещу иранските дронове

1316
Украинският президент Володимир Зеленски. Кадър: X/Володомир Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза днес, че е разговарял със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд за ситуацията в Иран и в Близкия изток и е потвърдил предложението на Киев за помощ за възпирането и неутрализирането на иранските дронове, предаде Ройтерс.

"Украйна се бори от години с (ирански) дронове "Шахед" и всеки признава, че никоя друга страна няма подобен опит в това отношение", написа Зеленски в приложението "Телеграм" относно разговора си със саудитския принц.

"Готови сме да помогнем и очакваме, че и нашият народ ще получи помощта, от която се нуждае", отбеляза украинският държавен глава, цитиран от БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски. Кадър: X/Володомир Зеленски

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди