Турция: Продължаваме всички дипломатически усилия за прекратяване на войната в Близкия изток

"Израел е възприел стратегията за създаване на нестабилност в целия регион и ние, заедно с нашите приятелски и братски страни, сме възприели политика в полза на мира срещу това отношение на Израел. Днес продължаваме всички дипломатически усилия за прекратяване на войната в Близкия изток", заяви турският министър на външните работи Хакан Фидан на пресконференция по повод състоялата се вчера в двореца Чъраган сарайъ в Истанбул неформална среща на министрите на външните работи на страните от Организацията на тюркските държави (ОТД). Той беше домакин на събитието, цитиран от БТА.

В срещата в Истанбул участваха външните министри на Азербайджан, която е мандатен председател на ОТД, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан. В рамките на срещата се състояха и двустранни срещи между Фидан и неговите колеги.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган даде прием за гостуващите министри и разговаря с тях.

В изявление пред журналисти Хакан Фидан подчерта , че въпреки че е в огнен обръч, Турция е запазила мира, сигурността и стабилността.

„Това не е съвпадение. Резултат е от разумната външна политика, която провеждаме под ръководството на нашия президент (Реджеп Тайип Ердоган)", отбеляза Фидан.

По думите му нападенията срещу Турция и Азербайджан през седмицата за пореден път са показали колко голяма е опасността, пред която са изправени страните.

„Атакуването на гражданската и на енергийната инфраструктура и енергийната инфраструктура на държави, които не позволяват на други държави да използват въздушното им пространство или да разрешават използването на чужди военни бази в техните граници, не е правилна стратегия", акцентира турският първи дипломат, подчертавайки, че "атаките срещу Катар, Кувейт, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Бахрейн застрашават живота на невинни мирни жители и увеличават вероятността от разширяване на войната".

В отговор на въпрос за евакуацията на гражданите, блокирани на опасни места поради отмяната на редица полети, Хакан Фидан каза, че Турция организира придвижването с автобуси до Саудитска Арабия и Оман, откъдето има полети.

"Нашите дипломатически представителства зад граница координират действията си. Турските авиолинии също полагат всички усилия и оказват подкрепа, без непременно да се гони печалба. Оказва се помощ освен на нашите граждани, но и на много граждани на други държави, които искат час по-скоро да стигнат до Истанбул, за да се почувстват в безопасност. Осигурена е денонощна координация както в Анкара, така и в дипломатическите ни представителства, заяви турският външен министър.

Организацията на тюркските държави е основана през 2009 година. Членки на ОТД са Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан, a Туркменистан, Унгария и т. нар. Севернокипърска турска република (СКТР, призната само от Анкара) са със статут на страни наблюдателки.

В профила си в социалната мрежа ЕНСосиял Министерството на външните работи сподели снимки от неформалната среща.