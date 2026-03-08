ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лео Меси носи нов успех на "Интер Маями"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22426981 www.24chasa.bg

Земетресение с над 5 по Рихтер разтресе Гърция

3108
Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Земетресение с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер бе регистрирано в 5,32 ч тази сутрин местно време (също и българско) в гръцката област Теспротия, която граничи с Албания, предаде гръцката новинарска агенция АНА-МПА.

Агенцията се позова на информация на Геоложкия институт към Националната обсерватория на Атина, подаващ данни от името на четирите организации в Единната национална сеизмологична мрежа.

Епицентърът на земетресението е на 12 километра източно от Лептокария, в Теспротия, а дълбочината му се оценява на около 13 километра.

Трусът е бил усетен в няколко района на Епир и Тесалия, както и на Йонийските острови, уточнява АНА-МПА.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди