24 ранени при тежка катастрофа в Австрия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двайсет и четирима души бяха ранени, като най-малко двама от тях са в тежко състояние, в катастрофа на германски автобус и автомобил, също с германска регистрация, в Австрия, предаде ДПА.

Двайсет от 47-те пасажери в автобуса са претърпели леки травми според информацията, разпространена от полицията на австрийската провинция Тирол.

В болница са откарани тримата пътници в автомобила и шофьорът на автобуса.

Автобусът, тръгнал от баварския окръг Швабия, се сблъскал с автомобил от Карлсруе близо до Бихълбах. Тече разследване за причините за катастрофата.

Щетите по двете превозни средства за значителни, а пътят е бил затворен за известно време, уточнява ДПА, предава БТА.