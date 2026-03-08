ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Въздушна тревога в Израел

Сирени за въздушна тревога прозвучаха тази сутрин в Северен и Южен Израел, предупреждавайки за приближаващи ракети от Иран, предаде Франс прес.

Властите не съобщават за пострадали и за нанесени материални щети.

Противовъздушната отбрана на Израел реагира на поне две вълни от „ракети, изстреляни от Иран към територията на Държавата Израел" днес, гласи изявление на израелската армия.

Първоначално предупрежденията бяха задействани в голяма част от Северен Израел, включително в пристанищния град Хайфа, уточнява израелското командване на вътрешния фронт, което нареди на жителите да се изнесат към укритията.

Впоследствие беше обявена въздушна тревога в цялата южна част на страната и в части от окупирания Западен бряг, пояснява АФП.

Израелски медии съобщиха, че са били изстреляни няколко ракети и че повечето от тях са били прехванати.

Ракетни атаки отнеха живота на поне 10 души в Израел от началото на войната срещу Иран на 28 февруари, припомня АФП.

