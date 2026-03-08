Тръмп: Техеран е отговорен за удара по иранско девическо училище, взел над 160 жертви

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп обвини снощи Иран за удара по иранско девическо училище в южната част на страната, взел над 160 жертви, предаде ДПА.

Държавният глава каза пред репортери на борда на президентския самолет "Еър Форс 1", че не САЩ стоят зад удара.

"По мое мнение, базирано на това, което съм видял, (ударът) е дело на Иран. Те са много неточни, както знаете, с техните боеприпаси. Те не са прецизни, за каквото и да става въпрос. Това го направи Иран", посочи той, цитиран от БТА.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет, който пътуваше заедно с Тръмп, обяви, че САЩ водят разследване по случая.

"Искаме да изберем президент на Иран, който няма да въвлича тази страна във войни", заяви от друга страна Тръмп, цитиран от Ройтерс.

По думите му САЩ нямат намерение да се установяват в Иран.

Освен това няма признаци, че Русия помага на Иран във военния конфликт с Израел и САЩ, започнал миналата събота, обяви американският държавен глава.

Тръмп коментира и отношението на Великобритания към участие в съвместната американско-израелска военна операция срещу Иран.

"Великобритания най-сетне се замисли сериозно да изпрати два самолетоносача в Близкия изток. Това е добре, министър-председателю Стармър, но ние вече нямаме нужда от тях - и все пак ще го запомним. Не са ни необходими хора, които се присъединяват към войната, след като ние вече сме я спечелили", каза президентът на САЩ.

В началото на тази седмица в интервю за британския в. "Дейли Телеграф" той заяви, че е силно разочарован, че премиерът на Великобритания Киър Стармър първооначално не е позволил на САЩ да използват военната база "Диего Гарсия" за нанасяне на удари по Иран.

Същевременно държавният глава на САЩ отбеляза, че той не е заинтересован от преговори с Иран, и намекна, че войната може да приключи чак когато Техеран остане без действаща армия и когато вече няма нито един останал лидер от сегашното ръководство, отбеляза Ройтерс.

"В известен смисъл не мисля, че ще остане дори някой, който да каже "Предаваме се", каза Тръмп.