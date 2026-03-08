ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лео Меси носи нов успех на "Интер Маями"

Гвардейците на Ислямската революция: Способни сме да издържим 6 месеца на това темпо

СНИМКА: РОЙТЕРС

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е способен да издържи „поне шест месеца интензивна война" срещу САЩ и Израел, предаде Франс прес.

В изявлението на КГИР се посочва, че от миналата събота - 28 февруари, когато силите на Техеран започнаха да нанасят ответни удари след началото на съвместната израелско-американска операция, вече са поразени над 200 американски и израелски обекта в региона.

„Въоръжените сили на Иран са способни да издържат поне шест месеца интензивна война при сегашното темпо на операциите", заяви говорителят на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция Али Мохамад Наини, цитиран от иранската агенция Фарс.

СНИМКА: РОЙТЕРС

