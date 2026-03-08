ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лео Меси носи нов успех на "Интер Маями"

Китай: Спрете незабавно военните действия в Близкия изток

Китайският външен министър Ван И Снимка: Архив Снимка: Архив

Китай призовава за незабавно спиране на военните действия в Близкия изток, за да се предотврати по-нататъшна ескалация и разширяване на конфликта, заяви днес на пресконференция в кулоарите на годишната сесия на Общокитайското събрание на народните представители (парламента на страната) китайският външен министър Ван И, цитиран от националната новинарска агенция Синхуа.

Проблемите не се решават със сила и използването на оръжие само ражда нова омраза, посочи той.

От друга страна, Ван отбеляза, че китайско-руските отношения остават "твърди като скала" въпреки "бурите и пороите", на които са подложени, предава БТА.

По думите му Китай винаги поставя на първо място в дипломатическия дневен ред съседните си държави.

"Съсед помага на съседа и изграждането на приятелско добросъседство е част от традициите и културата на Китай", акцентира китайският първи дипломат, обръща внимание Синхуа.

"Пекин винаги е бил стожер на регионалната сигурност, двигател на развитието и просперитета и застъпник на общите ценности на азиатските държави", заяви той.

По повод визитата на американския президент Доналд Тръмп в Китай в края на този месец Ван И каза, че "от стратегическа важност за САЩ е да работят в една посока с Китай", съобщи Ройтерс.

Китайският външен министър Ван И Снимка: Архив

