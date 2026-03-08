ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лео Меси носи нов успех на "Интер Маями"

8 загинаха в Ливан от израелски удари

СНИМКА: РОЙТЕРС

Осем души са били убити в течение на вчерашния ден в Южен Ливан при серия от израелски удари, предаде Франс прес, позовавайки се на официални данни на ливанското министерство на здравеопазването.

"Шест души бяха убити при израелски въздушен удар по град Хербет Селм", а друг удар уби най-малко „двама души в Кфар Руман", близо до град Набатия, уточнява ведомството.

Националната новинарска агенция ННА съобщи, че вчерашните израелски въздушни удари са били насочени към повече от 20 населени места в Южен Ливан, предава БТА.

СНИМКА: РОЙТЕРС

