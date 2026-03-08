8 загинаха в Ливан от израелски удари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Осем души са били убити в течение на вчерашния ден в Южен Ливан при серия от израелски удари, предаде Франс прес, позовавайки се на официални данни на ливанското министерство на здравеопазването.

"Шест души бяха убити при израелски въздушен удар по град Хербет Селм", а друг удар уби най-малко „двама души в Кфар Руман", близо до град Набатия, уточнява ведомството.

Националната новинарска агенция ННА съобщи, че вчерашните израелски въздушни удари са били насочени към повече от 20 населени места в Южен Ливан, предава БТА.